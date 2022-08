Organizatorji zadnjega velikega slama že odpisali Srba

Šest dni pred začetkom zadnjega letošnjega teniškega velikega slama v New Yorku uradno še vedno ni znana usoda Novaka Đokovića. Srbski zvezdnik ima prepoved vstopa v ZDA, ker je necepljen, in bi lahko igral le na posebno povabilo ameriške vlade. Po veljavnih pravilih v ZDA lahko vstopijo le cepljeni tujci. Organizatorji turnirja so sicer v oglaševalni napovedi izpustili Đokovića in dali jasen namig o njegovi usodi.

V New Yorku ne bo igral tudi drugi z lestvice ATP Nemec Alexander Zverev, ki še ni zacelili poškodbe iz pariškega turnirja, kjer ga je v polfinalu po zvinu gležnja izločil poznejši zmagovalec Rafael Nadal. Španec bo tako do prvega naslednjega velikega slama, OP Avstralije januarja prihodnje leto, še vedno sam na vrhu seznama igralcev z največ naslovi na največjih štirih turnirjih z 22 zmagami.

Đoković je sicer še vedno zapisan na uradnem žrebu turnirja z rekordnim denarnim skladom 60 milijonov evrov (zmagovalcema v moški in ženski konkurenci bo pripadlo po 2,6 milijona €), a se bo 35-letni zmagovalec 21 velikih slamov pred začetkom najbrž kar sam odjavil z žreba.

Uvrstitev na glavni turnir prinaša 80.000 €, napredovanje v drugi krog pa 121.000 €.

Naslov v moški konkurenci bo branil prvi z lestvice ATP Rus Danil Medvedjev, ki je lani s 6:4, 6:4, 6:4 premagal Đokovića.