Pomladi izločile Slovenijo, zdaj v finalu

Pred dnevi je bil za ljubitelje tenisa pri nas v središču pozornosti velenjski dvoboj ženskih ekip Slovenije in Nizozemske (1:3) v kvalifikacijskem delu pokala Billie Jean King, v tem tekmovanju, pravzaprav ekipnem SP, pa je zdaj napočil čas za veliki finale. Vanj sta se uvrstili Italja po zmagi nad Poljsko ter Slovaška po zmagi proti VB. Slovakinje so sicer pomladi v Bratislavi izločile Slovenjo in se uvrstile na ta finalni turnir v Malago, kjer bodo tako danes ob 17. uri igrale za lovoriko.

Slovaški tenis sicer ohranja lepo tradicijo, pred dvema desetletjema sta bili Daniela Hantuchova in Dominika Cibulkova med najbolj prepoznavnimi obrazi svetovne karavane teniških igralk. Slovakinje so leta 2002 osvojile pokal Fed, kot se je vrsto let imenoval sedanji pokal Billie Jean King, leta 2013 so v moskovskem polfinalu z 2:3 izgubile proti močni ruski zasedbi.

Tokrat v Malagi pa je v polfinalu Britanka Emma Raducanu pričakovano ugnala Viktorio Hrunčakovo, sledil je uspeh Rebecce Šramkove proti Katie Boulter, končno odločitev pa je prinesla zmage dvojice Hrunčakova-Mihalikova proti Nicholls-Watson.