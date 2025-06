Rdeča lisica v Wimbledonu s šok terapijo v lov za četrti veliki slam

Jannik Sinner, teniška številka 1 na lestvici ATP, je pred tretjim letošnjim velikim slamom v Wimbledonu presenetil z menjavo dveh pomembnih članov strokovnega štaba. Sinner se je v Londonu na angleških tratah pripravljal za svoj prvenec v Wimbledonu s Simonom Vagnozzijem in Darrenom Cahillom, manjkali pa sta dve ključni osebnosti Marco Panichi in Ulises Badio, atletski trener in fizioterapevt, ki sta bila pred prihodom k Sinnerju tudi v ekipi Novaka Đokovića. »Rdeči lisici« sta se pridružila pred nekaj manj kot enim letom, ko sta po dopinškem primeru Clostebol zamenjala Umberta Ferraro in Giacoma Naldija. Sinner, ki je na OP Francije v Parizu po epskem dvoboju v petih nizih izgubil proti Špancu Carlosu Alcarazu, bo na današnji novinarski konferenci pojasnil razloge za presenetljivo ločitev.

Lov za četrtim naslovom na štirih največjih turnirjih bo Sinner začel v ponedeljek proti rojaku Luci Nardiju.