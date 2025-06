V Londonu je spoznal slavo, a tudi zapor

V nadaljevanju preberite:

Čez natanko en teden se bo začel Wimbledon, največji teniški turnir na svetu. Spomin uhaja k številnim spektaklom v preteklosti, med njimi je bila tudi lovorika Borisa Beckerja, ki je prvič postal zmagovalec na tem prizorišču pred natanko 40 leti. Koga je ugnal v finalu, je podvig ponovil takoj v naslednjem letu? Kaj se je spremenilo po zmagoslavju v njegovi domovini? Kako je bilo glede naklonjenosti gledalcev v Londonu? Zakaj mu je bilo to mesto posebej pri srcu, kako je bilo z rojstvom njegove hčerke in kateri nogometni klub je kot Bayernov navijač simpatiziral v britanski metropoli? Kako dolgo in zakaj je bil v zaporu in kako ter od kod bo spremljal letošnji Wimbledon?