Wimbledon je poezija tenisa, lepo je, da sta tu tudi Slovenki

Pred teniško karavano je največji turnir v letu – Wimbledon. V pričakovanju ponedeljkovega začetka smo se pogovarjali z upokojenim slovenskim teniškim igralcem, nekoč 43. na svetovni lestvici, Aljažem Bedenetom. Kako gleda na Wimbledon, blizu katerega je nekoč bival, kako na podvig Kaje Juvan in Veronike Erjavec, potem ko se je prva ob svoji vrnitvi uvrstila na glavni turnir, slednja pa bo na tem v Wimbledonu nastopila prvič? Kaj si misli o spremembah pri domači teniški zvezi in kaj slovenskemu tenisu manjka za novi razcvet? Zakaj mu je bolj všeč igra Carlosa Alcaraza kot pa Novaka Đokovića? In koliko pozornosti namenja spremljanju športnih dogodkov?