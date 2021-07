Rola neuspešen na Švedskem

Slovenski teniški igralec Blaž Rola je v zadnjem krogu kvalifikacij na teniškem turnirju ATP v Båstadu na Švedskem izgubil z Argentincem Franciscom Cerundolom s 6:3, 4:6 in 6:7 (2) ter se tako ni uvrstil na glavni turnir. Dvaindvajsetletni Cerundolo iz Buenos Airesa je na 116. mestu lestvice ATP, osem let starejši Ptujčan pa je na 158. mestu. V prvem medsebojnem obračunu je Rola povedel s 4:2 in z eno izgubljeno točko dobil servisno igro z 5:2 ter še odločilno deveto za vodstvo v nizih.



Drugega je s servisom odprl Cerundolo in nato po manj kot četrt ure vodil s 3:0. Rola je s serijo izenačil na 3:3, a je v nadaljevanju dobil le še eno igro in Argentinec je izid v nizih izenačil. Blaž Rola je tretji niz začel z odvzemom servisa ter vodstvoma z 2:0 in 3:1. Šesto servisno igro pa je Rola izgubil in izid je bil tedaj izenačen na 3:3. Sledili so dobljeni servisi na obeh straneh in izenačenje na 6:6. V podaljšani igri je nato slavil Argentinec in si zagotovil prvi krog 481.000 evrov vrednega tekmovanja.

