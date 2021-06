Saj niste resni, McEnroe še zdaj dobiva bonus

McEnroe se še vednp rad pojavlja na igriščih. FOTO: Tony O'Brien/Reuters

Pred 40 leti je ameriška teniška legendasodniku v Wimbledonu zabrusil znameniti stavek: »Saj niste resni, človek!« (You cannot be serious, man).»Žogica je bila na črti, kreda je šla v zrak. Kako je lahko to avt?« je nadaljeval sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, trikratni v Wimbledonu. Igralec, ki je bil še bolj kot po uspehih slaven zaradi svojega značaja in kratke vžigalne vrvice, se takrat ni zavedal, da mu bo fraza prinesla denar vsakič, ko jo bo ponovil.»V 15-letni karieri sem samo enkrat izgovoril te besede, toda potem, ko sem se udeleževal seniorskih turnirjev, so mi organizatorji dali bonus vsakič, ko sem to rekel. Neverjetno, kako me te štiri besede spremljajo že 40 let. No, ja, lepo je, če se te ljudje spominjajo po čemer koli.«McEnroe, zdaj star 62 let, je leta 1981, ko je prvič osvojil Wimbledon, zaradi neprimernega vedenja dobil 750 funtov kazni. »Če potegnem črto, sem zdaj na plusu,« se je nasmehnil levoroki as, ki je v teniški karieri zaslužil 12,5 milijona dolarjev. Leta 1981 je v epskem finalu premagal večnega tekmeca