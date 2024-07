Še nikdar takšne draginje za ogled tenisa

Nedeljski wimbledonski finale je že dolga desetletja zadeva prestiža, pa ne le v teniškem svetu. Gre za globalno izjemno prepoznaven dogodek, danes si bo resda pozornost razdelil s poznejšim nogometnim finalom eura. A to se je zgodilo že večkrat, ko je druga julija nedelja pripadla tako zadnjemu poglavju kultnega teniškega turnirja kot tudi finalu velikega nogometnega tekmovanja.

Novak Đoković se je že desetič uvrstil v finale tega znamenitega turnirja. FOTO: Andrej Isaković/AFP

Tako je razumljivo, da cene vstopnic za oba dogodka segajo v višave, iz Londona pa so sporočili, da nekatere spletne strani, ki so specializirane za prodajo vstopnic različnih tekem, koncertov, gledaliških predstav ponujajo ogled finala Carlos Alcaraz vs. Novak Đoković tudi za 10.000 evrov. Ogledali pa smo si tudi cenik, ki ga v današnjem dopoldnevu, torej nekaj ur pred spektaklom, ki se bo v Wmbledonu začel ob 15. uri. Cene posamezne vstopnice se sučejo med 4700 in 9000