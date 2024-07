WImbledonska kraljica je spet Čehinja

Barbora Krejčikova,je kraljica Wimbledona 2024. V finalnem dvoboju je ugnala Italijanko Jasmine Paolini s 6:2, 2:6, 6:4. Tekmici sta igrali dve uri, napak je bilo več kot v kakovostnih polfinalnih obračunihm, v napetem tretjem nizu so odločale malenkosti. Čehinja pa je izkoristila tretjo zaključno žogico in se razveselila lovorike ter lepe nagrade v višini 2,7 milijona evrov.

Krejčikova je tako osvojila svoj drugi turnir za grand slam, po Parizu 2021, sicer je 4. igralka doslej, ki se je pod češko zastavo razveselila pokala na najbolj prestižnem teniškem turnirju. Pred njo se je to posrečilo Jani Novotni (prav njej, ki ji je bila nekoč trenerka, je posvetila to zmago), Petri Kvitovi in lani Marketi Vondroušovi.