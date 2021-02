Senzacija v Melbournu: Dimitrov izločil lanskega finalista

Na odprtem prvenstvu Avstralije, vsakoletnem uvodnem turnirju za grand slam v tenisu, je za veliko presenečenje poskrbel Grigor Dimitrov, ki je v osmini finala izločil lanskega finalista Dominica Thiema. Presenečenje je bilo toliko večje, ker je 29-letni Bolgar favoriziranega Avstrijca premagal pravzaprav brez večjih težav v treh nizih s 6:4, 6:4 in 6:0.



Thiem, ki na svetovni lestvici drži tretje mesto za Srbom Novakom Đokovićem in Špancem Rafaelom Nadalom, je sicer dvoboj začel odlično in hitro prešel v vodstvo s 3:1, toda Dimitrov (21. v točkovanju ATP) je nadomestil zaostanek in po preobratu zanesljivo dobil prvi niz. Enako se je odvi(ja)l in razpletel tudi drugi niz, v tretjem pa je bil 27-letni Avstrijec brez možnosti za uspeh.



Dimitrov se bo v četrtfinalu pomeril z ruskim kvalifikantom Aslanom Karacevom, ki je po hudem boju s 3:6, 1:6, 6:3, 6:3 in 6:4 ustavil Kanadčana Felixa Augerja Aliassima.



