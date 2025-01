Sinner trpel, v četrtfinale z veliko podporo navijačev

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je kljub številnim težavam z zdravjem napredoval v četrtfinale odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V štirih nizih je s 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 ugnal Danca Holgerja Runeja. V ženski konkurenci sta si četrtfinale zagotovili Američanka Madison Keys in Ukrajinka Elina Svitolina.

Sinner je bil sredi dvoboja osmine finala proti 13. nosilcu Runeju v velikih težavah. Že tako se pred dvobojem ni počutil najbolje, do živega pa mu je posledično prišla tudi vročina, zaradi česar so se mu na začetku tretjega niza močno tresle roke in noge. Triindvajsetletni Južni Tirolec je zdravniško pomoč zahteval po nekaj igrah tretjega niza, po 11-minutni prekinitvi in zdravniški obravnavi pa je nato prišel do odvzema servisa. Nato je pomoč zdravnika zahteval tudi vse bolj izčrpani Rune, ki ga je mučilo tudi koleno, preden je Sinner potrdil zmago v tretjem nizu.

Holger Rune je imel težave s kolenom. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Četrti niz, v katerem je prvi nosilec in branilec naslova Sinner hitro prišel do novega breaka, je nato za več minut prekinila še težava z mrežo. Dvoboj se je končal po treh urah in 13 minutah. »Ne vem, če sem kdaj igral zahtevnejši dvoboj na grand slamih, toda vedel sem, da je tudi moj tekmec tu pred tem odigral nekaj težkih dvobojev. Danes me je čez ciljno črto potisnila podpora navijačev. Vi ste 90-odstotni razlog, da sem se uvrstil v naslednji krog,« je po dvoboju dejal Sinner.

Nato se je pomudil še pri počutju, ki že ves dan ni najboljše: »Danes zjutraj je bilo zelo čudno, saj se nisem mogel niti ogrevati pred dvobojem. Želel sem biti kar najbolj svež na tekmi. Vedel sem že pred tem, da bom precej trpel. Kar se tiče igre, pa sem dobro serviral in imel dovolj kakovosti pri udarcih.«

Sinner se je tretjič uvrstil v četrtfinale OP Avstralije, to mu je ob lanski končni zmagi uspelo še leta 2022. Skupno bo sredin nastop med najboljšimi osmimi zanj deseti v karieri na največjih štirih turnirjih. Pomeril se bo bodisi z domačim upom Alexom de Minaurjem bodisi Američanom Alexom Michelsenom. Američan Ben Shelton je premagal Gaela Monfilsa, ki je v četrtem nizu tekmo zaradi poškodbe predal. Italijan Lorenzo Sonego je v štirih nizih premagal 19-letnega Learnerja Tiena.

V ženskem delu je Madison Keys po treh nizih s 6:3, 1:6, 6:3 ugnala nekdanjo zmagovalko Wimbledona (2022) Jeleno Ribakino. Američanka je dosegla deveto zaporedno zmago, potem ko je osvojila tudi pripravljalni turnir v Adelaide. Zanjo je to 11. četrtfinale na grand slamih, četrti v Melbournu.

»Vedela sem, da bom imela priložnost, če jo bom prisilila v nekaj tesnih iger na njen servis. Danes sem odlično vračala njene začetne udarce, to je bil velik del moje igre,« je po dvoboju dejala 29-letna Madison Keys, sicer nekdanja finalistka OP ZDA (2017). V četrtfinalu se bo pomerila z 28. nosilko Svitolino. Ta ni imela težav proti nepostavljeni Rusinji Veroniki Kudermetovi (75. na lestvici WTA). Premagala jo je s 6:4, 6:1 po uri in 20 minutah na igrišču.

Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je proti Nemki Evi Lys oddala le eno igro. Po natanko eni uri je slavila s 6:0, 6:1. Američanka Emma Navarro bo izzvala Rusinjo Darjo Kasatkino.