Đoković iz Melbourna izzval Pogačarja

Srbski teniški as Novak Đoković je novinarjem po zmagi v drugem kolu odprtega prvenstva Avstralije, v katerem je s 6:1, 6:7 (4), 6:3 in 6:2 premagal Portugalca Jaimeja Fario, odgovoril tudi na vprašanje o morebitnem srečanju s slovenskim kolesarskim šampionom Tadejem Pogačarjem. Kot je zaupal, si želi spoznati 26-letnega asa s Klanca pri Komendi in z njim bodisi odigrati kakšno igro tenisa bodisi malce kolesariti navkreber.

»Nole« je pred meseci na družbenih omrežjih v objavi s kolesa izzval Pogačarja na kolesarjenje navkreber (100 m) in branjenje njegovega servisa. Slovenski as se je pozneje odzval, da je pripravljen na njegov izziv. Đoković, ki lovi že 25. lovoriko za grand slam, je še vedno pripravljen na srečanje s trikratnim zmagovalcem dirke po Franciji in svetovnim prvakom, ki po Đokovićevih besedah prevladuje v svojem športu.

»Čestitam mu za vse uspehe. Iskreno – kolesarstvo spremljam prav zaradi njega. Ta šport sem spremljal, ko sem bil mlajši in ko mi je bil vzornik v kolesarstvu Marco Pantani,« je razkril 37-letni Beograjčan in pristavil: »Priznam, da odtlej kolesarjenja nisem spremljal veliko, ko pa se je pojavil Tadej, ker je pravzaprav naš človek in prevladuje v svojem športu, me je motiviral, da kolesarstvo znova spremljam z večjim zanimanjem.«

»Upam, da bova imela v živo kmalu priložnost, da se spoznava in da malce kolesariva navkreber ali igrava tenis. To bi bilo res sijajno,« se je še na novinarski konferenci po dvoboju drugega kroga nasmejal srbski as, ki lovi že 11. turnirsko lovoriko na OP Avstralije. V prvih dveh letošnjih obračunih v Melbournu je imel nekaj težav z mlajšima in manj znanima tekmecema; proti Američanu Nisheshu Basavareddyju in Farii je namreč izgubil po en niz.

V tretjem kolu sedmega nosilca v petek čaka dvoboj s 26. postavljenim Čehom Tomašem Machačem.