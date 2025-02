Slovenca že prvi dan opravila levji delež

Slovenska moška teniška reprezentanca je prvi dan kvalifikacij za nastop v drugi svetovni skupini Davisovega pokala z Indonezijo sklenila z vodstvom 2:0 v zmagah. Potem ko je v prvem dvoboju v Velenju Filip Jeff Planinšek premagal Rifqija Fitriadija, je bil nato Bor Artnak s 6:2, 6:1 boljši še od Gunawana Trismuwantare.

Artnak, sicer 447. igralec lestvice ATP, je zanesljivo začel zadnji današnji dvoboj v velenjski Beli dvorani. Takoj je prišel do odvzema servisa in vodstva s 3:0, prednost pa je nato še oplemenitil z »breakom« v osmi igri ter niz po 33 minutah dobil s 6:2.

Tudi nadaljevanje je potekalo v ritmih 20-letnega Slovenca, ki je bil še naprej zanesljiv na svoj začetni udarec. Do prvega odvzema servisa v drugem nizu je Artnak prišel v drugi igri in kmalu zatem znova povedel s 3:0. Z drugim »breakom« v šesti igri je bila prednost neulovljiva, po uri in treh minutah pa je slovenska reprezentanca z dvema zmagama sklenila prvi dan tekmovanja.

»Igranje pred svojimi navijači in družino je vedno nekaj posebnega. Tudi ko sva se s trenerjem pripravljala na tekmo, je šlo vse po načrtu. Res sem zadovoljen, a zgodba še ni zaključena. Najprej so na vrsti dvojice in upam, da se z njimi vse zaključi,« je v prvem odzivu dejal Artnak.

»Ko smo videli, da igramo proti Indonezijcem in da imamo možnost izbirati podlago, smo se odločili za pesek. Vsi smo sicer vajeni trde podlage, a če damo Indonezijce na pesek ... Jeffov nasprotnik sploh še ni igral tekme na pesku in jasno je, da bomo kot domačini vzeli vsako prednost, ki jo lahko. Čeprav nismo na pesku mesec dni, smo se lažje prilagodili na podlago,« je še pripomnil najboljši slovenski teniški igralec.

Pred tem je drugi najvišje uvrščeni Slovenec na lestvici ATP Planinšek (746. na lestvici ATP) ob debiju v slovenski izbrani vrsti s 6:1, 6:3 premagal najboljšega indonezijskega posameznika Rifqija Fitriadija (943.).

Oba dvoboja je ocenil tudi selektor Grega Žemlja, ki je bil zadovoljen s prikazanim in pristopom obeh varovancev. »Tako Jeff kot Bor sta oddelala tako, kot smo se dogovorili od prvega dne. Vemo, kakšna je situacija glede položajev na lestvici, domačega terena in vloge favoritov. Oba sta vse oddelala profesionalno od prve do zadnje točke in bila s pristopom na pravi ravni,« je dejal 38-letni slovenski selektor.

»Tudi v sami igri sta narekovala ritem, s taktično izbiro udarcev pa tekmeca prisilila v gibanje, ki ga nista vajena. Na koncu imamo dva suverena rezultata, ki sta začrtala smer za jutri. Zaenkrat za nedeljo ostaja predvidena zasedba, ampak do jutri se to lahko še spremeni,« je še dodal nekdaj 43. igralec lestvice ATP.

V nedeljo se bo spored začel ob 11. uri z dvobojem dvojic. Pri Slovencih sta za nastop predvidena Jan Kupčič in Sebastian Dominko, pri Indonezijcih pa Fitriadi ter najbolj izkušeni član azijskih predstavnikov Christopher Rungkat.

Nato po potrebi sledita še dva posamična obračuna, selektorja pa imata možnost za spremembe pri sestavi ekipe.

Reprezentanca, ki bo prva prišla do treh zmag, bo septembra igrala v drugi svetovni skupini Davisovega pokala, poražena izbrana vrsta pa bo izpadla v tretjo svetovno skupino, kjer igrajo po posameznih celinah.