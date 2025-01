Junak Melbourna v solzah in bolečinah proti domu

V nadaljevanju preberite:

Pred teniško karavano je sklepni konec tedna na prvem turnirju sezone za grand slam v sezoni. Kaj je ponudil polfinale, kako je Novak Đoković opisal svoje težave, ki so botrovale predčasnemu koncu in kaj je ob žvižgih občinstva dejal njegov tekmec Alexander Zverev? Kaj še manjka v karieri Nemca ruskih korenin in kakšen je njegov dosedanji zaslužek? Kakšno zaporedje si želi vodilni igralec na svetu Jannik Sinner?