Sodniki razumejo tudi hrvaške in srbske kletvice

Novak Đoković gor, Novak Đoković dol, športni novinarji se ne naveličajo proizvajati zgodbe o srbskem teniškem zvezdniku. Pri 36 letih tudi ve, da se bliža koncu kariere, zdaj je razgalil zgodbo, tudi na malce hudomušen način, kako se mu uspe obdržati na svetovnem vrhu.

Srb sam priznava, da mora zdaj pogosteje prej končati treninge, kot je to bila navada v preteklosti, a tudi zaradi dodatnih regeneracijskih in drugih prijemov si to lahko privošči. Hkrati tudi opominja, da njegov trener, hrvaška teniška legenda Goran Ivanišević, znova najde načine, da ga motivira. Đoković ima v svoji trofejni potovalki 24 naslovov za veliki slam, zdaj bo seveda njegov naslednji cilj osvojiti še 25.

»V današnjih časih potrebujem še dodatne motivacijske prijeme,« pravi Novak Đoković. Da se mu pozna športna leta že poznajo na grbi, je ob prihodu na masters v Parizu dopolnil tudi s tem, da ne mara več tolikšnega obsega nenehnih potovanj, kot se mu je to priljubilo v preteklosti.

»Nisem popoln človek, nekoč sem bil motivacijsko na drugačni ravni kot sem danes. Stvari so drugačne, moje življenje se razvija naprej,« dopolni in tudi zaradi različnih obveznosti izven teniških igrišč vsa potovanja niso več lahkomiselnega značaja.

»Že to, da moram zaradi poti zapustiti svojo družino, mi stre srce. Zato, ko nekam odidem, resnično želim na tistem turnirju zmagati. Želim, da bo potovanje vredno svojega namena. Poleg tega imajo Goran in ostanek trenerskega štaba nalogo poiskati nove prijeme, da se povsem osredotočim na naslednje teniške naloge. To ni lahko, a če se tudi malce pošalim, jim v popolni meri to še ne uspeva. A vsaka nova stvar v motivacijskem vidiku je po eni strani tudi dobrodošla,« pravi teniški igralec, čigar oče Srđan je po starših srbskega rodu iz Črne gore, rojen je bil v Kosovski Mitrovici, mati Dijana pa je Hrvatica iz Vinkovcev.

Novak Đoković bo januarja v Avstraliji serviral za svoj 25. naslov za grand slam. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Idol Ivanišević

Hrvat pa je tudi Goran Ivanišević, največji biser tenisa pri naših sosedih. »Ko sem bil otrok, mi je bil Goran idol, živ dokaz o tem, da so sanje lahko uresničljive. Če se še enkrat pošalim v povezavi z Ivaniševićem, nekoč sem lahko svobodno klel, zdaj moram biti pri tem precej bolj pazljiv. Sva resnično velika prijatelja, imava pa poklicno povezavo. Zaradi velikih uspehov hrvaških in srbskih teniških igralcev v zadnjih tridesetih letih, pa imava težavo, da večina sodnikov razume, kakšne kletvice izrekava. Zato imava tudi besedna ovinkarjenja, uporabljava žargon, izmišljava si nove besede, a ko si denimo jezen, ne razmišljaš o tem, da bi ustvaril kakšno novo besedo,« je po starojugoslovansko malce zavil tudi Novak Đoković.

Srb trenutno reklamira jakne znamenite znamke Lacoste, na kateri je številka 24, torej število grand slamov, ki jih je osvojil Beograjčan iz Monte Carla. Ali je razmišljal že o številki 25?

»Poučen sem bil, da o tej zadevi ne povem ničesar,« se je ponovno zasmejal. »To je v bistvu čudovita težava, če jo že imaš. Če bo ta številka 25 prišla januarja na odprtem prvenstvu Avstralije, bo to neverjetno. Zadovoljen sem s številko 24, a ljudje v moji domovini pravijo, zakaj ne bi šel še na 25. naslov, 30. Odgovarjam jim, da če bi to bilo tako lahko, bi bilo resnično fantastično.«

Kot mačka z devetimi življenji

Novak Đoković pa ugovarja pripombi, da sam osvajanju velikih slamov daje videz lahkotnosti načina.

»Ne vem, kako se vam to zdi od zunaj, vem pa, kakšni občutki in pot sta do tega. Vse si moraš zares zaslužiti. Včasih se počutim kot mačka z devetimi življenji. Vsakokrat, ko igram na turnirju za grand slam, izgubim eno od teh življenj.«