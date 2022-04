Španski najstnik Alcaraz le še zmago oddaljen od rekorda v Miamiju

Carlos Alcaraz je v polfinalu gladko dvakrat s 7:6 premagal branilca naslova Poljaka Huberta Hurkacza in se uvrstil v finale. Za naslov na 9.554.920 dolarjev (8.648.158 evrov) vrednem turnirju se bo pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom, osmim igralcem sveta. Triindvajsetletni Ruud si je prvi priigral finale mastersa 1000 v Miamiju, potem ko je v polfinalu s 6:4 in 6:1 premagal Argentinca Francisca Cerundola, 103. igralca s svetovne lestvice. Za Ruuda je to prvi finale mastersa v karieri.

»Finale na tako močnem turnirju je bil eden od mojih ciljev. Francisco bo v prihodnje pokazal veliko več, danes pa je meni do zmage pomagal predvsem dober začetni udarec. Zaradi visoke vlažnosti je bilo na igrišču zelo težko,« je po zmagi povedal Norvežan, ki se ni boril le proti tekmecu, ampak tudi proti njegovim glasnim navijačem na štadionu Hard Rock.

Večje presenečenje kot osmi igralec sveta pa je pripravil komaj 18-letni Španec, ki je odpravil branilca naslova, se gladko s 7:6 (5) in 7:6 (2) prebil v finale in gledalce na stadionu spravil na noge od navdušenja. Alcaraz je že zaostajal v podaljšani igri prvega niza s 3:5, nato pa je po štirih zaporednih točkah dobil niz. Enako hladnokrvno je dobil podaljšano igro še v drugem nizu. Če mu bo uspelo zmagati še v nedeljskem finalu, bo postal najmlajši zmagovalec Miamija v 37-letni zgodovini turnirja.

»Tekmec je dobro igral tu in je branil naslov, ampak tudi jaz sem pokazal dober tenis. To je moj prvi veliki finale na trdi podlagi in užival bom vsako sekundo nastopa,« je dejal navdušen Alcaraz.