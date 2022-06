Šwiatkova gladko, v polfinalu s Kasatkino

Prva teniška igralka sveta, Poljakinja Iga Šwiatek, je zadnja polfinalistka odprtega prvenstva Francije v Parizu. Zmagovalka turnirja leta 2020 je v četrtfinalu prepričljivo s 6:3 in 6:2 ugnala Američanko Jessico Pegulo. V polfinalu jo čaka Rusinja Darja Kasatkina, ki je pred tem s 6:4 in 7:6 (5) ugnala rojakinjo Veroniko Kudermetovo. Šwiatek je z zmago podaljšala svoj zmagoviti niz na 33 tekem in če bo v Parizu dobila še dva dvoboja, bo izenačila rekord v številu zaporednih zmag, ki je v lasti Američanke Serene Williams.

Enaindvajsetletna Poljakinja je že v prvi igri tekmici vzela servis in nato povedla še 40:0. A se je Američanka vrnila, izenačila na 1:1 in pokazala, da prva igralka sveta mogoče vendarle ne bo imela lahkega dela. Toda nadaljevanje je vendarle pokazalo razliko v kakovosti, tako da z negotovostjo dvoboj ni postregel. »Pred vsako tekmo sem živčna, tako je bilo tudi tokrat, a stres je včasih pozitivna stvar, saj postaneš bolj osredotočen in aktiven. Zadovoljna sem, sem še stopničko višje in gremo naprej,« je bila dobre volje Poljakinja, ki jo zdaj čaka obračun z Rusinjo Kasatkino, ta je v ruskem četrtfinalnem dvoboju s 6:4 in 7:6 premagala Veroniko Kudermetovo in se na turnirjih za grand slam uvrstila v svoj prvi polfinale.

Veselila se je tudi Rusinja Darja Kasatkina. FOTO: Christophe Archambault/AFP

Petindvajsetletna Kasatkina, 20. igralka na svetovni jakostni lestvici, je na največjih turnirjih tretjič igrala četrtfinalni obračun, prvič po letu 2018. Z vrstnico in rojakinjo sta bili sicer izenačeni, a je imela Kasatkina v odločilnih trenutkih mehkejšo roko. »Videli ste, da je bila tekma res živčna in napeta, še posebej tie-break. Obe sva bili živčni, očitno Veronika še malo bolj,« je po zmagi dejala Kasatkina, nekdanja zmagovalka Pariza v mladinski konkurenci. Kudermetova je bila v svojem prvem četrtfinalu na velikih turnirjih, storila pa je kar 50 neizsiljenih napak, enkrat več kot tekmica. Kasatkina je pri izidu 5:4 v drugem nizu že servirala za zmago, a izgubila dve zaporedni igri, po katerih je zahtevala zdravniški odmor. Pozneje ji je uspelo izenačiti in nato še dobiti skrajšano igro.