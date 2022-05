Tamara Zidanšek končala nastope v Madridu

Tamara Zidanšek in njena češka partnerica Marie Bouzkova sta izpadli v osmini finala teniškega turnirja WTA v Madridu. Od slovensko-češke naveze je bila na turnirju z nagradnim skladom 6.575.560 dolarjev boljša ameriško-nizozemska kombinacija Desirae Krawczyk/Demi Schuurs, ki je po uri in 39 minutah zmagala s 7:6 (4) in 6:3.

Najboljša Slovenka na jakostni lestvici WTA je tako končala nastope v španski prestolnici. V posamični konkurenci je izpadla v drugem krogu, potem ko jo je premagala nekdanja prva igralka na svetu, Belorusinja Viktorija Azarenka, s 3:6, 6:1 in 6:3. Konjičanka je pred tem v prvem krogu ukanila Brazilko Beatriz Haddad Maia s 6:2 in 6:3.