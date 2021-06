Tamara Zidanšek le ena od mnogih, ki jih je v Wimbledonu pregnal dež

Đoković začel slabo, nadaljeval bolje

Tamara Zidanšek prvi dan turnirja v Angliji ni dobila priložnosti za igro. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Danes se je pričel tretji teniški grand slam sezone, a je prvi dan dvobojev v Wimbledonu zaznamoval dež. Organizatorji so bili zato že primorani odpovedati 16 od načrtovanih 64 dvobojev prvega kroga, tudi dvoboj Slovenkein ČehinjePrvi teniški igralci bi na igrišča All England Cluba morali stopiti ob 12. uri po slovenskem času, a je to preprečil dež. Ker se tudi pozneje vreme še ni izboljšalo, so organizatorji že odpovedali 16 dvobojev, tudi tretji dvoboj na igrišču številka 12, kjer bi se polfinalistka Roland Garrosa Zidanškova v prvem krogu morala pomeriti z osmo postavljeno Pliškovo.Ob 14.30 pa je svoj dvoboj na pokritem osrednjem igrišču vendarle lahko začel Srb, ki je presenetljivo s 4:6 izgubil prvi niz proti Britancupovabljencu na turnir, a je potem Srb hitro pokazal, zakaj je prvi igralec sveta. Naslednje tri nize je dobil s 6:1, 6:2, 6:2. Do zmage je na prav tako pokritem igrišču številka 1 prišla še drugopostavljena Belorusinjaki je romunsko kvalifikantkopremagala s 6:1, 6:4.Lani v Wimbledonu zaradi pandemije covida-19 ni bilo turnirja. Leta 2019 pa sta v posamični konkurenci slavila Đoković in Romunkaki pa zaradi poškodbe na wimbledonski travi letos ne bo igrala.