Ukrajinski igralki nezadovoljni z (ne)odzivom vodstva karavane

Marta Kostjuk, trenutno 54. igralka sveta, in Lesja Curenko, nekdanja članica najboljše petindvajseterice, ki je zdaj na 127. mestu, sta objavili pismo na družbenih omrežjih, v katerem izražata »veliko presenečenje in nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja kakršnega koli odziva na razmere v domovini«.

»Še posebej čudno je, da je bil v prejšnjih primerih socialne pravičnosti in spolnega nadlegovanja odziv WTA hiter, ustrezen in drzen,« sta zapisali. »Zahtevava, da WTA nemudoma obsodi rusko vlado, umakne vse turnirje iz Rusije in se obrne na ITF, da stori enako.«

Združenje WTA sta pozvali, naj sledi »navodilom« Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki je v ponedeljek športnim organizacijam, nacionalnim komitejem in zvezam priporočil prepoved udeležbe športnikov iz Rusije in Belorusije na tekmovanjih in turnirjih. Kostjukova in Curenkova sicer nista zahtevali prepovedi igranja ruskih igralcev.

»Popolnoma podpirava naše kolege iz Rusije in vse rusko govoreče teniške igralce, saj razumeva, da so se neizzvani napadi zgodili brez njihove vednosti in sodelovanja. Ustavite vojno. Ustavite rusko agresijo. Prinesite mir v naše domove. Bodite človeški,« sta sklenili svoj poziv.

Stahovskij se je pripravljen boriti

Ukrajinska teniška zveza je v nedeljo pisala evropski in mednarodni zvezi z zahtevo, naj izključita Rusijo in Belorusijo. Ukrajinska teniška igralka Elina Svitolina je šla še dlje. Izjavila je, da ne bo igrala svojega dvoboja osmine finala proti Rusinji Anastaziji Potapovi na turnirju WTA v mehiškem Monterreyu in »niti nobenega drugega dvoboja proti ruskim ali beloruskim teniškim igralkam, dokler teniške organizacije ne sprejmejo potrebne odločitve«.

»Ukrajinski igralci smo prosili ATP, WTA in ITF, naj upoštevajo priporočila MOK, da sprejmejo ruske ali beloruske državljane le kot nevtralne športnike, ne da bi poudarjali kakršne koli nacionalne simbole, barve, zastave ali himne,« je dejala Svitolina. Združenje WTA je v ponedeljek objavilo posnetek ukrajinskih sester Dajane in Ivane Jastremske, ki sta nastopili na turnirju v Lyonu v dvojicah. Dajana Jastremska je v nedeljo povedala, da je pred prihodom v Francijo z družino preživela dve noči v zaklonišču v Odesi.

»Po dveh nočeh v podzemnem parkirišču sta se moja starša za vsako ceno odločila, da mene in mojo sestro pošljeta iz Ukrajine! Mama, oče, zelo vaju imava radi, pazita nase! Ljubim te, moja država,« je zapisala. Ukrajinski teniški igralec Serhij Stahovskij pa se je odločil, da bo pomagal domovini kot vojaški rezervist. Šestintridesetletnik, ki je bil nekoč 31. igralec sveta in je leta 2013 premagal slovitega Rogerja Federerja na osrednjem igrišču v Wimbledonu, je dejal, da bo, ko bo pomagal svoji ženi in otroku na varno na Madžarsko, z veseljem odgovoril na poziv k orožju.

»Seveda bi se boril, to je edini razlog, zakaj se poskušam vrniti,« je povedal za Sky News. »Prejšnji teden sem se prijavil med rezerviste. Nimam vojaških izkušenj, imam pa izkušnje s pištolo zasebno. Moj oče in brat sta kirurga, sta pod stresom, a se pogosto pogovarjam z njima, spita v kleti,« je dejal.