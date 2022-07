Umaški finale prihodnosti, Španec proti Italijanu

V finalu teniškega turnirja ATP 250 v Umagu z nagradnim skladom 597.700 evrov se bosta pomerila prvi nosilec in branilec naslova Španec Carlos Alcaraz ter drugorangirani Italijan Jannik Sinner. Španecse bo potegoval za peti naslov letos in šestega v karieri - premiernega je osvojil prav v Istri, Sinner pa letos še ni slavil turnirske zmage.

Za 20-letnega Italijana, ki je v polfinalu nadigral rojaka Franca Agamenona, 136. na lestvici ATP, ki je do polfinala prišel skozi kvalifikacije, bo nedeljski finale ob 20. uri priložnost za prvi naslov na peščenih podlagah. Vse dosedanje – Antwerpen 2021, Sofija 2021, Washington 2021, Melbourne 1 2021 in Sofija 2020 – je namreč osvojil na trdih igriščih.

Več dela v polfinalu je imel peti igralec sveta – z uvrstitvijo v finale si je že zagotovil 4. pozicijo na ponedeljkovi lestvici ATP, ki je Italijana Giulia Zeppierija, prav tako kvalifikanta, kljub zvinu gležnja v drugem nizu ugnal s 7:5, 4:6 in 6:3. Za 19-letnega Alcaraza bo to drugi zaporedni nastop v finalih ATP in šesti to sezono; prejšnji teden je v Hamburgu izgubil proti Italijanu Lorenzu Musettiju. Sinner je imel lažje delo proti Italijanu Francu Agamenoni 6:1, 6:3.

Alcaraz je lani osvojil Umag, letos pa Rio de Janeiro, Miami, Barcelono in Madrid.