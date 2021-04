V tenisu meri čim višje, sprošča se z risanjem in učenjem španščine

V nadaljevanju preberite:

Ne zgodi se prav pogosto, ko se začne teniška sezona, da je naša obetavna igralka Kaja Juvan v domovini. Toda to leto je tako kot lansko v luči pandemije koronavirusa posebno, tudi 20-letnica se je sredi Mehike okužila in morala – k sreči brez hujših simptomov in posledic – preživeti deset dni v zaprti hotelski sobi. Zdaj se je vrnila k treningu, konec meseca bo nastopila na turnirju v Madridu. S Kajo smo govorili tudi o študiju na daljavo, učenju španščine in tem, kdaj se bo vrnila na turnir, in zakaj.