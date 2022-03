V Turčijo tudi Tamara in Kaja

Predvsem v ženski konkurenci slovenski tenis uresničuje željo domače krovne zveze o vrhunskih dosežkih in približevanju svetovnemu vrhu. To pa si želijo tudi na reprezentančni ravni v pričakovanju turnirja prve evroafriške skupine, od 11. do 16. aprila v Turčiji (Antalya), pokala Billie Jean King, nekoč pokala Fed. Tako je selektor slovenske ekipe Andrej Kraševec povabil tudi naši dve najvišje uvrščeni igralki s svetovne lestvice – Tamara Zidanšek je na 22. mestu, Kaja Juvan na 85. V ekipi bodo še Živa Falkner (489. mesto), Pia Lovrič (522.) in naša najboljša mladinka Lara Smejkal (136. na lestvici ITF).

V Turčiji bo nastopilo 11 reprezentanc v dveh skupinah, uvrstitev v svetovno skupino si bosta zagotovili zmagovalki skupin, za preostali vizum pa se bosta pomerili drugouvrščeni ekipi iz obeh skupin. Poleg Slovenije in seveda domače reprezentance bodo igrale še Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Danska, Estonija, Gruzija, Madžarska, Srbija in Švedska.