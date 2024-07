V Wimbledonu že izpadla branilka naslova

Na tretjem letošnjem turnirju za grand slam v Wimbledonu se je zgodilo prvo večje presenečenje. Že v prvem krogu se je od turnirja poslovila branilka naslova Čehinja Marketa Vondroušova, ki je morala priznati premoč Španki Jessici Bouzas. Triinosemdeseta igralka sveta je po uri in šestih minutah zmagala s 6:4 in 6:2.

Čehinja, šesta nosilka, ki je storila veliko napak, kot je sama dejala, se ji je poznala poškodba in desetdnevni izpad treninga, je tako postala šele druga branilka naslova s porazom v prvem krogu. Leta 1994 se je to zgodilo legendarni Nemki Steffi Graf, takrat je izgubila proti Američanki Lori McNeil.

»Prvič sem bila v Wimbledonu, takoj sem morala na osrednje igrišče, a presenetljivo sem se počutila kot doma. To je eden najpomembnejših trenutkov mojega življenja, moje kariere. Nisem imela nobenega pritiska, želela sem uživati, to mi je uspelo in s tem sem zelo zadovoljna,« je po zmagi dejala 21-letna Španka.