Zaradi Peng Shuai odpoved vseh turnirjev na Kitajskem

Med odpovedanimi turnirji so tudi tisti v Hongkongu, je sporočil predsednik WTA Steve Simon. Odkar je 35-letna Peng Shuai, nekdanja prva igralka sveta v ženskih dvojicah in dvakratna zmagovalka turnirjev za veliki slam, v začetku novembra obtožila nekdanjega visokega kitajskega politika spolnega napada, je združenje WTA večkrat izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi nejasne usode teniške igralke, ki je izginila iz javnega življenja.

»Kako naj našim igralkam razložim, da naj igrajo tam, kjer Peng Shuai ne dovolijo prosto komunicirati z javnostjo in jo očitno z različnimi metodami zadržujejo proti njeni volji. Seveda se ob tem bojim tudi za varnost naših igralk, ki bi morale v 2022 nastopati na Kitajskem,« je zapisal predsednik Simon.

Ob tem je dodal, da je prejel številne odzive podpore in da je odločitev o odpovedi oziroma suspenzu turnirjev sprejel s soglasjem upravnega odbora združenja WTA.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je 21. novembra sporočil, da je predsednik krovne športne organizacije Thomas Bach opravil polurni videopogovor s Pengovo. Dosedanji dokazi o tem, da je živa in zdrava, pa so bili objavljeni predvsem v kitajskih medijih, kjer so pred enim tednom objavili video in fotografijo Peng Shuai na odprtju mladinskega turnirja v Pekingu.

Kitajske oblasti niso sporočile, kje se nahaja izginula teniška igralka. Niti obtoženi Zhang Gaoli, nekdanji podpredsednik kitajske vlade, niti zdajšnja kitajska vlada nista komentirala obtožb Pengove. Razpravo o tej temi pa so blokirali na kitajskem internetu, ki je močno cenzuriran, pa tudi na drugih družbenih omrežjih.