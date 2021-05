Polona Hercog se je uvrstila v glavni žreb. FOTO: Brandon Malone/AFP



Slovo Bedeneta

Slovenska teniška igralkase je tako kot njena rojakinjauvrstila v glavni del žreba teniškega turnirja v Rimu. Na turnirju z nagradnim skladom 1,51 milijona evrov je Zidanškova ugnala zmagovalko OP ZDA 2017, Američanko, s 6:4, 7:5.Dvoboj med 80. igralko sveta in trenutno 51. Američanko je trajal uro in 38 minut. Zidanškova ni najbolje začela, saj je takoj izgubila servis, nato pa vrnila udarec v četrti igri. Tekmici sta si nato izmenjali še po en break, Konjičanka pa je nato v deveti igri ubranila tri priložnosti tekmice za odvzem servisa, v naslednji igri pa izkoristila svojo prvo žogico za niz in slavila s 6:4.Tudi v drugem nizu tekmici nista bili nezmotljivi pri lastnem začetnem udarcu. Je pa Zidanškova dosegla break več. V 12. igri je znova izkoristila nezbranost Američanke in izkoristila drugo žogico za prestižno zmago. Polona Hercog se je po današnji zmagi s 6:2, 6:3 proti Italijankiprav tako uvrstila v glavni del žreba v Rimu. Dvoboj je trajal uro in 18 minut.V moškem delu kvalifikacij se v glavni del žreba mastersa v večnem mestu ni uspelo prebiti. V zadnjem krogu kvalifikacij je bil nemočen proti Bolivijcu, ki je slavil s 6:2, 6:1.