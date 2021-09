Zidanškovo in Juvanovo že čaka igrišče

Portorož bo ta teden v znamenju tenisa. Na osrednjem ter dveh stranskih igriščih bo potekal največji enotedenski ženski turnir v zgodovini Slovenije. Hkrati pa se bo konec tedna na peščenem igrišču predstavila še moška reprezentanca, ki jo čaka dvoboj Davisovega pokala proti Paragvaju. Serija WTA 250 je turnir z najvišjim nagradnim skladom doslej v Sloveniji. Banka Koper je bila pred več kot desetimi leti pokrovitelj turnirja WTA z nagradnim skladom 220.000 dolarjev, letošnji z imenom Zavarovalnica Sava pa bo med udeleženke razdelil 235.238 dolarjev.



Čeprav razmere z novim koronavirusom v Sloveniji niso prijetne, bo turnir potekal dokaj odprto, se pravi z gledalci na tribunah (do petka je vstop prost) in brez omejitev, ki so jih bile igralke deležne v zadnjem letu. Še pred nekaj meseci so vsi turnirji WTA po svetu potekali v tako imenovanih mehurčkih, udeleženke pa so se lahko gibale le med hotelsko sobo in igriščem. V Portorožu se bodo lahko igralke nemoteno sprehajale po mestu oziroma prizorišču, še največ omejitev pa bodo imeli predstavniki medijev.

Veseli se izziva

Prva nosilka turnirja je Hrvatica Petra Martić, prvo slovenske orožje pa bo Tamara Zidanšek, ki je zanimivo ta teden na lestvici WTA celo višje kot Hrvatica. S 34. mestom je hkrati dosegla svojo najvišjo uvrstitev v karieri in je tudi najvišje rangirana igralka v Portorožu. Martićeva je namreč z 32. mesta zdrsnila na 42. »Turnir pred domačimi gledalci je zame nekaj zelo posebnega. Mislim, da sem nazadnje v Sloveniji nastopila leta 2014 v Mariboru. Veselim se izziva in upam, da bom prikazala čim boljšo igro,« je dejala letošnja polfinalistka odprtega prvenstva Francije.



Druga najvišje uvrščena slovenska igralka na lestvici WTA Polona Hercog (93.) je udeležbo v Portorožu odpovedala zaradi poškodbe, Kaja Juvan pa bo tako kot Zidanškova med posameznicami prvič nastopila v torek. Žreb ji je že v uvodnem dvoboju namenil prvo nosilko Martićevo. »Vsak dvoboj, še posebej prvi in pred domačim občinstvom, je zahteven zalogaj. Dvoboja s Petro se bom lotila kot vsakega drugega. Osredotočiti se moram na svojo igro in skušati odigrati po najboljših močeh,« je povedala 20-letna Juvanova, 103. igralka na svetu.

