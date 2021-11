Znane so tri polfinalistke, Andreja Klepač 18. na svetu

Nekdanja prva teniška igralka sveta Španka Garbine Muguruza se je v mehiški Guadalajari uvrstila v polfinale zaključnega turnirja WTA, potem ko je v zadnjem dvoboju rdeče skupine predtekmovanja s 6:4 in 6:4 premagala Estonko Anett Kontaveit. Slednja si je prvo mesto in uvrstitev med štiri najboljše zagotovila že prej.

Kljub temu pa je bila po dvoboju razočarana, saj se je s porazom končala njena serija 12 zaporednih posamičnih zmag, prvič na turnirju pa je tudi izgubila igro na svoj servis. Na prvih tekmah proti Čehinjama Karolini Pliškovi in Barbori Krejčikovi se ji to ni zgodilo.

V prvem dvoboju dneva je Pliškova premagala Krajčikovo z 0:6, 6:4, 6:4.

Za zadnje mesto v polfinalu se bosta danes ponoči potegovali Grkinja Maria Sakari in Belorusinja Arina Sabalenka.

Muguruza, dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam, se bo v polfinalu merila z rojakinjo Paulo Badosa, zmagovalka bo postala prva španska finalistka zaključnega turnirja po letu 1993, ko je finale izgubila Arantxa Sanchez-Vicario.

Da so se v polfinale uvrstile tri najslabše rangirane igralke (šesta, sedma in osma nosilka), se je zgodilo drugič, odkar so leta 2003 spremenili igralni format sklepnega turnirja sezone.

Andreja Klepač (desno) in njena partnerica v dvojicah Hrvatica Darija Jurak sta v Mehiki ostali brez polfinala. FOTO: Matthew Stockman/AFP

Odločil je tretji niz

Edina slovenska teniška igralka na finalu sezone WTA v Mehiki Andreja Klepač je v paru s Hrvatico Darijo Jurak igrala odločilni dvoboj za napredovanje med najboljše štiri v dvojicah. Klepačeva in Jurakova sta za napredovanje v polfinale Guadalajare potrebovali zmago, vendar jima ni uspelo.

Petintridesetletno Koprčanko ter dve leti starejšo Jurakovo sta v odločilnem dvoboju za polfinale ugnali četrti nosilki Američanka Nicole Melichar-Martinez in Nizozemka Demi Schuurs, ki sta zmagali po odločilnem tretjem nizu s 6:4, 3:6 in 10:2.

Sezono 2021 bo Klepačeva tako končala kot 18. igralka sveta med dvojicami. Najvišje je bila leta 2018, ko je na lestvici WTA v zasedala 12. mesto.