V finalu turnirja naslednje generacije Alcaraz in Korda

Turnir je namenjen najboljšim osmim igralcem do 21. leta. Prvi nosilec, 18-letni Španec Carlos Alcaraz, je v polfinalu zanesljivo ugnal Argentinca Sebastiana Baeza s 4:2, 4:1, 4:2 po vsega uri in treh minutah. Precej več težav je imel na poti do finala tri leta starejši Sebastian Korda. Drugi nosilec je za napredovanje potreboval pet nizov proti rojaku Brandonu Nakashimi. Po uri in 55 minutah je sin Petra Korde, zmagovalca OP Avstralije leta 1998, slavil s 4:3 (3), 2:4, 1:4, 4:2, 4:2.

Naslov na turnirju, ki se igra po posebnih pravilih, sicer nikomur od dvojice finalistov ne bo prinesel povišanja števila lovorik v seriji ATP. Alcaraz je sicer prvi in doslej edini turnir v karieri osvojil v Umagu letos, Korda pa je do prvenca, tudi ta doslej ostaja njegov edini, v letu 2021 prišel v Parmi.

Dosedanji zmagovalci turnirja naslednje generacije so Južnokorejec Hyeon Chung (2017), Grk Stefanos Cicipas (2018) in Italijan Jannik Sinner (2019). Lani tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa ni bilo.

Milano, ATP turnir naslednje generacije (1.122.635 evrov):

- polfinale:

Carlos Alcaraz (Špa/1) : Sebastian Baez (Arg/6) 4:2, 4:1, 4:2;

Sebastian Korda (ZDA/2) : Brandon Nakashima (ZDA/4) 4:3 (3), 2:4, 1:4, 4:2, 4:2.