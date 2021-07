Adrian Gomboc za bronasto kolajno v repasaž

Slovenski judoist Adrian Gomboc je na olimpijskih igrah v Tokiu izpadel v četrtfinalu v kategoriji do 66 kg. Od 26-letnega Prekmurca je bil boljši tretji s svetovne lestvice, Južnokorejec Baul An. Gomboc kljub temu ostaja v igri za bronasto kolajno, pomeril se bo namreč v repasažu.



Gomboc je bil v dvoboju proti favoriziranemu tekmecu, dobitniku številnih kolajn z največjih tekmovanj, večino časa v podrejenem položaju. Vseeno pa ga An ni mogel streti v štirih minutah rednega dela.



Zaradi dveh kazni je bil Prekmurec primoran napadati v lovu na zlato točko, a nikakor ni uspel priti do pravega prijema. Nato pa si je po 2:26 minute dodatnega časa Gomboc prislužil še tretjo kazen, zmaga pa je posledično pripadla Anu.



V repasažu se bo Gomboc nekaj po 10. uri pomeril z Izraelcem Baruchom Shmailovom. Če bo Izraelca premagal, se bo boril za bronasto kolajno.



Na olimpijskih igrah v Riu je Gomboc napredoval v polfinale, nato pa po dveh nadaljnjih porazih zasedel končno peto mesto.

