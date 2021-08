Ameriške vaterpolistke podaljšale monopol nad zlatim odličjem

Američanke so v finalu premagale Španijo s 14:5. Na tekmi za bron je pred tem Madžarska z 11:9 ugnala reprezentanco Ruskega olimpijskega komiteja. Igralke ZDA so od uvedbe ženskega vaterpola na olimpijske igre doslej vedno osvojile kolajno. V prvem finalu leta 2000 v Sydneyju so izgubile proti domačinkam Avstralkam, nato pa so nanizale bron v Atenah, srebro v Pekingu ter nato začele zlati niz v Londonu 2012 in ga podaljšale v Riu de Janeiru 2016, zdaj pa še v japonski prestolnici.



Španska izbrana vrsta je bila že srebrna v Londonu in tudi tokrat ni mogla višje. Američanke so namreč že v prvi četrtini povedle s 4:1, 7:4 pa je bilo po drugem delu igre. V zadnjo četrtino so severnoameriške igralke prišle s prednostjo 12:4, dosegle še dva gola in enega prejele za gladko slavje. Madeline Misselman je bila s tremi zadetki najboljša strelka dvoboja, za ZDA so po dva gola zadele Aria Fischer, Kaleigh Gilchirst in Alys Williams, na drugi strani je edina dva gola prispevala Maica Garcia Gody.



Američanke so v polfinalu s 15:11 ugnale Rusinje, Španke pa Madžarke z 8:6. V sobotnem obračunu za bron je tri gole za Madžarsko za prvi ženski bron v vaterpolu zabila Vanda Valyi, dva pa je prispevala Rita Keszthelyi. Za Rusijo so po dva gola dosegle Jekaterina Prokofjeva, Anastasija Simanovič in Nadežda Glizina.





