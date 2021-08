Cuban: »Neverjetno«, Hadalin za zajtrk »zelje in preste«

Čestitke tudi s strani politikov

Po uvrstitvi slovenskih košarkarjev v polfinale košarkarskega turnirja na olimpijskih igrah v Tokiu se znova vrstijo navdušeni odzivi na družbenih omrežjih. Med prvimi jim je na twitterju čestital, solastnik košarkarskega kluba Dallas Mavericks, v katerem igra slovenski zvezdnikCuban je bil sicer v zapisu kratek, a je tako kot pred dnevi po zmagi Slovencev proti Španiji, navdušil z zapisom v slovenskem jeziku: »Neverjetno«. Luka Dončić, ki ga je v prvi izjavi za javnost krasil širok nasmešek na obrazu, je na twitterju zapisal: »Med prvimi štirimi na svetu, država z dvema milijonoma prebivalcev. Kakšen dober občutek! #miSlovenci.«Pohvale so prispele tudi s strani ekipe Denver Nuggets, katere član je slovenski košarkar. Eden najbolj hudomušnih tvitov je prišel s strani Ljubljanskih mlekarn: »Danes ne bo mleka, naši v nočni izmeni so polovico šihta gledali TV! #mojtim @TeamSlovenia«Nekdanji košarkarje bil kratek in jedrnat in fantom čestital zgolj s slovensko zastavo in simboli za moč. Prava zvezda na družbenih omrežjih je postal, ki je bil danes s 27 točkami tudi najboljši strelec tekme. Njegov padec in presenečen pogled proti sodniku že celo dopoldne sluzijo za nenadkriljiv vir navdiha tviteraški sferi.Smučarje na twitterju voščil dobro jutro in sporočil, da bo za zajtrk jedel zelje in preste., ki je komentiral prenos na nacionalni televiziji, po tekmi ni skrival navdušenja: »Neverjetno, kakšen 'fajt' naših! Nekaj komentatorskih tekem imam za seboj, ampak tale današnja mi ne da miru...borba na pravi način in suverena zmaga. Verjamem v finale.« Nekdanja informacijska pooblaščenkaje zapisala, da se bo po tekmi odpravila nazaj spat, navdušenja nad zmago pa ni skrivala.Košarkar in nekdanji slovenski kapetanje tekmo spremljal pred televizijskim zaslonom in hudomušno oponašal mlajšega brata ter njegovo gesto dneva. Nogometna zveza Slovenije je pisala o ikoničnih trenutkih po zmagi Slovencev nad Nemci.Na uradnem twitter profilu Fibe so se spraševali, kaj neki je Zoran Dragić danes jedel za zajtrk, saj je s sanjsko predstavo izjemno pripomogel k zmagi slovenskih košarkerjev.Pohvale dežujejo tudi s strani politikov, ki niso zamudili svojih nekaj minut slave na račun zgodovinske zmage slovenskih košarkarjev nad Nemci. Predsednica stranke SDje voščila prek twitterja. »Izjemna predstava naših! Vse pohvale! Bravo! Slovenija gre samozavestno naprej,« je zapisala. Medtem ko je slovenski premierzapisal, da je padla tudi Nemčija in da #mojtim melje dalje.Predsednik državnega zboraje tvitnil: »Čestitke slovenski košarkarski reprezentanci za prepričljivo zmago proti NEM in uvrstitev v polfinale!« Čestitke so prispele tudi z uradnega twitter profila ministrstva za izobraževanje in šport.je košarko na tekmi opisala kot hitro, navdihujočo, fantje so grizli do zadnje minute. Košarkarjem je zaželela vso srečo do konca.Znan je tudi že termin polfinalnega obračuna košarkarjev na turnirju, z zmagovalcem dvoboja med Francijo in Italijo se bodo pomerili v četrtek ob 13. uri po slovenskem času.