Darko Jorgić je presenetil Japonca, zdaj bo poskušal še Tajvanca

Uspeh je proslavil z drugimi člani slovenske reprezentance. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

Ju Lina je že premagal

Najboljši slovenski namiznoteniški igralecje v osmini finala olimpijskega turnirja med posamezniki presenetil četrtega igralca sveta, 18-letnega domačina. Za vstop v četrtfinale je zmagal po sedmih nizih s 4:3 (-10, 9, 3, -10, -8, 7, 7) in tako dosegel največji olimpijski uspeh za slovenski namizni tenis.Hrastničan si je tako že danes priigral najlepše darilo ob 23. rojstnem dnevu, ki ga bo slavil v petek, a lahko še pred tem senzacijo nadgradi, če bo v sredinem četrtfinalu presenetil še sedmega igralca svetovne lestvice, Tajvanca»Občutki so izjemni, čeprav se dobro niti ne zavedam, da sem se uvrstil v četrtfinale. Utišal sem Japonce, ki so Harimota že videli v finalu. A se je našel nekdo, ki ga je zaustavil prej, lahko pa bi ga premagal tudi s 4:0. Zamudil sem nekaj priložnosti že prej, a zaradi tega ni drame, nisem se bal, da bi me kaznoval. Na koncu je ob fantastični igri zmaga s 4:3 še slajša,« ponosa ni skrival mirni in preudarni Jorgić, ki pravi, da je blizu optimalne forme.»Doslej sem tako igral le proti Ma Longu lani na svetovnem pokalu. A tokrat sem zdržal z glavo, nisem kazal znakov živčnosti, nisem padel v igri, zdržal sem do konca. Odlično sem igral vseh sedem nizov, kar se mi ni zgodilo že dolgo,« je bil zadovoljen nekdaj prvi mladinec sveta, ki se je v nižjih kategorijah že pomeril tudi z Ju Linom in ga premagal.»On takrat še ni bil na taki ravni, zato tisti zmagi ne bi pripisoval velikega pomena. Vsekakor gre za odličnega igralca, še enega izmed najboljših desetih igralcev na svetu. Je hiter z mize, kar mi ne ustreza najbolj. Zdaj bo pritisk še večji, boril se bom za kolajno, a verjamem, da mu ne bom podlegel, da to ne bo vplivalo na mojo igro,« pravi Jorgić.V uvodnem krogu olimpijskega turnirja je bil kot 18. nosilec prost, v drugem krogu pa je po prav tako izjemno dramatičnem 55-minutnem dvoboju na kolena spravil Špancas 4:3. Za vstop med 16 najboljših je spet po sedmih nizih izločil še Britanca, 15. igralca na svetu.