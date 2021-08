Dvojna kitajska zmaga v skokih v vodo, novo odličje za Daleyja

Najboljši je bil Juan Cao, ki so mu sodniki prisodili 582,35 točke, srebrno kolajno pa si bo s prisojenimi 580,40 točke nadel Jian Jang. Bron gre v Veliko Britanijo.



Cao je po finalnem nastopu tako postal prvi športnik, ki je osvojil zlato odličje v vseh treh kategorijah v skokih v vodo. Iz Ria 2016 je prinesel najžlahtnejši kolajni za zmago v skokih s trimetrske deske in v sinhronih skokih z desetih metrov.

Le en zdrs Kitajcev

Bronasto odličje je s 548,2 točke tokrat osvojil Britanec Thomas Daley, za katerega je to druga olimpijska kolajna v Tokiu. V začetku minulega tedna je z Mattyjem Leejem osvojil zlato v sinhronih skokih v vodo z desetmetrske deske, pred tem je v osebni zbirki že imel dve bronasti kolajni.



Daley in Lee sta presenetljivo premagala kitajski dvojec, v katerem je nastopil tudi 26-letni kitajski športnik Cao. Od vseh tekmovanj v skokih v vodo na tokratnih olimpijskih igrah je bilo to edino, v katerem niso slavili Kitajci.





