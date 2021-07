Eva Terčelj se ni uvrstila v finale

Slovenska kajakašica Eva Terčelj je na olimpijski progi v Tokiu ostala brez boja za odličja. Ljubljančanka se je namreč pri 16. vratcih znašla v težavah in jih izpustila, zaradi česar je prejela pribitek 50 sekund in polfinale končala na zadnjem, 24. mestu (+56,63).



Terčeljeva, svetovna prvakinja iz leta 2019, se je v polfinale slaloma na divjih vodah uvrstila z 11. časom kvalifikacij.



Polfinale je sicer dobro začela, potem pa se je pri 16. vratcih znašla v težavah. Da ni šla pravilno čez protitočna vratca, je izvedela šele pozneje v cilju. Slovenka je edina med polfinalistkami izpustila vratca, končni izidi pa so pokazali, da tudi brez kazni njen čas ne bi zadoščal za finale.



V kvalifikacijah je bila najhitrejša Avstralka Jessica Fox, prva zvezdnica tega športa, ki je kljub enemu dotiku drugo Slovakinjo Eliško Mintalovo, ki je s progo opravila brez dotika, prehitela za 1,33 sekunde.



Finale najboljše deseterice se bo začel ob 9.15.



V ponedeljek je na tokijskih brzicah Sloveniji v kajaku zlato medaljo priveslal Benjamin Savšek.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: