Luko Dončića so občudovali tako Slovenci kot Argentinci

V nadaljevanju preberite:

»Že pred dvema letoma sem dejal, da je Luka Dončić najboljši košarkar na svetu. In danes mi ne pade na misel, da bi spremenil mnenje,« se je pridušal argentinski selektor Sergio Hernandez po prepričljivem porazu s slovensko košarkarsko reprezentanco s 100:118. Svetovni podprvaki so vodili le z 2:0, nato pa so na igrišču zavladali evropski šampioni. Ob ognjenem krstu na OI so vodili že s 30 točkami razlike, njihov čudežni vodja pa je z 48 točkami krepko izboljšal strelski rekord slovenske izbrane vrste in resno ogrozil najboljši olimpijski dosežek vseh časov. Kako se je odvijal njegov recital?