Pia Babnik končala na 34. mestu, ZDA do prvega zlata po letu 1904

Pia Babnik je tekmovanje zaključila z dvema udarcema pod parom igrišča (282). Zlato je s 17 udarci pod parom (267) osvojila številka 1 ženskega golfa, Američanka Nelly Korda. Ljubljančanka Babnikova je bila s 17 leti najmlajša med 60 nastopajočimi, četrti in zadnji dan turnirja pa je s 67 udarci in najboljšo predstavo v štirih dnevih pridobila 11 mest. Po prvem dnevu je bila na 23. mestu z 71 udarci, kar je par igrišča, enako ji je uspelo tudi drugi dan, a je tedaj zasedala 34. mesto. Z dvema udarcema nad parom igrišča je po predzadnjem dnevu zdrsnila na 46. mesto.



Triindvajsetletna Korda, hčerka nekdanjega vrhunskega teniškega igralca Čeha Petra Korde, je ubranila vodstvo. Pred zadnjim dnevom je imela tri udarce naskoka pred tekmicami. Njena najbližja zasledovalka je bila Indijka Aditi Ašok, ki pa je četrti dan opravila slabše, in s 16 udarci pod parom igrišča zdrsnila na četrto mesto.



Indijko sta prehiteli domačinka Mone Inami in Novozelandka Lydia Ko. Imeli sta 268 udarcev, enega več od Korde, ter enega manj od Ashokove, zato sta na 18 luknji imela dodatni dvoboj za srebro. Inamijeva je za zaključek potrebovala štiri udarce, Novozelandka pa pet.



Golf je na sporedu olimpijskih iger četrtič. Dvakrat je bil del olimpijske družine na začetku 20. stoletja, leta 1900 v Parizu in leta 1904 v St. Louisu, na spored iger pa se je vrnil leta 2016 v Rio de Janeiru.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: