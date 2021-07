Sebastian Coe: Ruska atletika ostaja kaznovana

Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je na novinarski konferenci v Tokiu, kjer se bodo v četrtek začela tekmovanja v kraljici športov, dejal, da ruska atletska zveza ostaja izključena iz krovne mednarodne organizacije, na naslednji seji sveta zveze novembra letos pa bi lahko odločali o ponovni vključitvi.



Prepoved nastopov Rusije pod samostojno zastavo na mednarodnih atletskih tekmah, uvedena zaradi sistematičnega in s strani države podprtega dopinškega sistema v preteklosti, v zadnjih letih vedno znova podaljšuje zaradi pomanjkanja pripravljenosti ruske atletike za temeljite reforme.



Na olimpijskih igrah v Tokiu lahko, tako kot na prejšnjih in na svetovnih ter evropskih prvenstvih ter drugih tekmovanjih, nastopajo le posamezni športniki Rusije pod nevtralno zastavo, pred tem pa morajo ob izpolnjevanju strogih pogojev dobiti posebno dovoljenje atletske zveze.



Ta je skupno 123 športnikom iz Rusije podelila pravico do udeležbe na mednarodnih tekmovanj, na OI v Tokiu pa je bila sprejeta le deseterica. V 48 atletskih disciplinah in tekmovanjih se bo pomerilo 2018 atletinj in atletov in 196 držav, med njimi sedem slovenskih.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: