Sekulić: Sodniki Dončića ne zaščitijo

Razočaranje Luke Dončića je bilo izjemno. FOTO: Thomas Coex/AFP

Avstralci imeli Pattyja Millsa

Jaka Blažič je bil razočaran nad današnjo igro. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Vesti bi se morali drugače

Zoran Dragić je omenil čustveno izpraznjenost. FOTO: Aris Messinis/AFP

Čustveno prazni

Patty Mills je Avstralce popeljal do brona. FOTO: Aris Messinis/AFP

Slovenska košarkarska ekipa je olimpijski turnir končala na četrtem mestu. Izgubila je zadnji tekmi, kot pravi selektor, eno nesrečno, drugo pa zasluženo, veliko vlogo pri tem je odigrala utrujenost. V zadnjem času so Slovenci odigrali veliko tekem, kar se jim je na koncu poznalo, svoje pa je dodala čustvena praznina, ki je nastala po nesrečnem porazu s Francijo. Ob nervozi in reakcijam na sodniške odločitve sta to glavna razloga, da je v boju za bronasto kolajno ostala praznih rok.»V polfinalu smo bili edina ekipa, ki je pred igrami igrala kvalifikacije, dobro formo je težko držati dva meseca. Poleg tega lahko rečemo, da smo igrali tri finalne tekme. Prvo proti Litvi v kvalifikacijah, drugo v polfinalu in danes proti Avstralcem, če dodamo še tekmo proti Španiji, ki smo jo morali dobiti, da se izognemo Američanom, je utrujenost razumljiva,« je razloge, da Slovenija proti Avstralcem ni bila prava, razložil Sekulić. Selektor priznava, da je svoje dodala tudi živčnost po njegovem mnenju najboljšega igralca na svetuin tudi nekaterih drugih igralcev, ki pa jo povsem razume.»Dejstvo je, da reakcije na sodniške odločitve in ukvarjanje z njimi vplivajo na našo igro. A treba je razumeti igralce. Vse poletje dajejo vse od sebe in ko se jim zgodi krivica, se tako odzovejo. Treba je tudi vedeti, da Dončića poskušajo zaustavljati na vse možne načine, tudi z nedovoljenimi prijemi različnih igralcev. A ga sodniki ne zaščitijo. In če je nekdo tepen celo tekmo, trpi. Za poraz ne smemo kriviti prav nobenega,« meni Sekulić.Slovenski strateg športno priznava, da je bila Avstralija danes boljša ekipa. »Imela je. Poskušali smo vse, da ga ustavimo, ni nam uspelo. Najbrž je odigral najboljšo tekmo v karieri, na koncu pa dobil še podporo soigralcev. Dvignil jim je samozavest, zadevali so igralci, ki ponavadi ne zadevajo. Čestitke Avstraliji. Odigrali so neverjetno tekmo in izkoristili svoje izkušnje. Mills je bil neverjeten, kadar je imel žogo, se je nekaj zgodilo. To nas je utrudilo. Naredili smo tudi nekaj napak v obrambi. Tudi za našo ekipo bi rad poudaril, da je vse od začetka igrala neverjetno košarko.Vedeti je treba, da smo edina ekipa v polfinalu, ki smo morali v kvalifikacije in že takrat smo načrtovali svoj vrh. Tukaj smo se nato skoraj borili za zlato. Na parketu so v vsem tem času pustili duše in srce. Iz Tokia lahko gremo z dvignjenimi glavami. Za Luko Dončića pa bi rad poudaril, da ga je treba zaščititi, ko se proti njemu na parketu na pravilen in nepravilen način bori po pet košarkarjev,« je povedal selektor. Njegovim izbrancem je bilo po tekmi zelo težko, zato jih je v slačilnici po tekmi poskušal potolažiti. Po njegovih besedah je bilo še najbolj hudo Dončiću, okrog katerega so se zbrali soigralci. »Rekel sem jim, da si nimajo česa očitati. Res so dali vse od sebe. Pustili so srce na igrišču, ne samo na tej tekmi, ampak na vseh. Povedal sem jim, da je formo na taki ravni težko držati toliko časa. Mi pa smo bili tukaj v družbi najboljših reprezentanc na svetu,« je o tem, kaj se je dogajalo po porazu v slačilnici, povedal Sekulić.Kljub vsemu pa so vsi v slovenskem taboru ponosni na to, kaj so v Tokiu pokazali. »Mislim, da smo šokirali ves svet. Zaradi načina, kako smo igrali, kako smo bili povezani. Dejstvo, da so se nas prav vsi bali, kazali spoštovanje do nas, pove veliko. Na svojih prvih olimpijskih igrah so igralci zapustili izjemen vtis,« se z z dvignjeno glavo v domovino vrača Sekulić in zagotovo tudi njegovi fantje.»Avstralija je danes igrala izjemno košarko. Zaslužila ji je bron, saj je igrala bolje od nas. Ponosen sem na to ekipo. Žal mi je za navijače, vem, da so vsi navijali za nas. Tudi mi smo si kolajno želeli, morda smo bili na obeh tekmah malce preveč čustveni, vesti bi se morali drugače, a tudi nas so po teh dveh mesecih dela in borbe preplavila čustva. Lahko rečem le, da smo naredili vse, da bi se vrnili z odličjem,« je dejal Luka Dončić.»Avstralci, posebej Patty Mills, so igrali odlično tekmo. Na vse načine smo ga skušali ustaviti, ko nam je to delno uspelo, je razigral druge. Za nas je težko. Zdaj po tekmi boli, posebej po tem, kako smo igrali in predstavljali svojo državo. A dobro je to, da nas čaka lepa prihodnost, saj imamo mlado ekipo in lep potencial. To nikakor ni zadnja beseda, ki jo je Slovenija povedal na parketu,« je menil»Razočaran sem nad današnjo igro. Od prve do zadnje sekunde nismo bili pravi. Bili smo nervozni, Avstralci pa so pokazali vse svoje izkušnje in kako se igra. Ponosen na naše dosežke tukaj, na žalost pa se danes ni izšlo. Avstralci so imeli razigranega Pattyja Millsa, prepozno smo ga začeli pokrivati po celem igrišču. Tudi sodniki se danes niso izkazali, naklonjeni nam niso bili čez cel turnir. Avstralija je bila boljša, nas pa v prihodnji letih čakajo novi turnirji, kjer bomo pokazali več,« je bilo mnenjeje dodal: »Čustveno smo bili popolnoma prazni po Franciji. Skušali smo stopiti skupaj, skušali smo zmagati, dobiti kolajno. Na žalost ni šlo. A na turnirju smo pokazali, da imamo mlado ekipo in da to reprezentanco čaka lepa priložnost, vse do Pariza. Danes smo začeli dobro, nato pa smo delali preveč napak, izgubili preveč žog. In vedno ko smo se približali, so dali lahke koše. Avstralci so imeli tudi svoj dan in izredno zadevali. Lahko rečem le, da smo dali vse od sebe, a žal ni šlo.«Avstralci so bili seveda zadovoljni z osvojenim bronom: »Zelo lahko je igrati, ko imaš ob sebi Pattyja Millsa inter pokažeta to, kar sta danes, ko sta imela žogo v rokah. Igrali smo preprosto in nadzirali tekmo. Po 12 letih smo prišli do tako želenega odličja, kar je za nas nekaj posebnega, zato to doživljamo še toliko bolj čustveno. Onadva sta odločila tekmo za bron in nas vse nagradila za naše delo,« je navrgel selektor Avstralije Briaan Warwick Goorjan.»Na parketu ni bilo najboljšega. Vsi smo se enako potrudili in prav ta trud vseh nas je odločil današnjo tekmo. Imeli smo met, protinapad, zabijanje. Aktivni smo bili v obrambi. Res smo garali kot ekipa, drug drugemu krili hrbet. Od začetka smo vedeli, da bomo tekmo dobili z dobro obrambo in to nam je danes uspevalo,« je menil junak tekme Patty Mills. Joe Ingles pa dodal: »Smo zelo povezana ekipa, ki je veliko vložila v ta uspeh. Na tekmi smo pazili na Luko, kar nam je uspevalo. Prav vsi smo zaslužni za ta uspeh. Vsi smo žrtvovali svoj prosti čas po sezoni za ta uspeh in bili zdaj nagrajeni. Zahvaliti se moramo tudi svojim družinam in prijateljem, da so potrpeli za ta naš uspeh. Sam imam doma tri otroke, ki me čakajo, medtem ko sem s temi fanti igral tukaj. To počnem že od Pekinga 2008. Vsi vlagamo veliko, ne le igralci. A za to smo delali leta in bili danes nagrajeni.«