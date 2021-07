Slab dan za Žana Luko Zelka

Mariborski jadralec Žan Luka Zelko je na regatnem polju v Kamakuri pri Enošimi, kjer potekajo jadralni boji na olimpijskih igrah v Tokiu, dobro začel nastope in prvi dan končal na osmem mestu. Po drugem dnevu – jadralci so danes opravili dve regati – je nazadoval na 23. mesto. Po dveh dneh vodi Finec Kaarle Tapper pred Hrvatom Tončijem Stipanovićem.



Druga regata OI v razredu laser bi morala biti že v nedeljo, a so jo organizatorji preložili na danes. Najboljši je bil Črnogorec Milivoj Dukić, Zelko je v drugi regati za njim na 23. mestu zaostal 2:53 minute, a je bil skupno 16.



Današnja tretja regata je pripadla Švedu Jesperju Stalheimu, Zelko jo je z zaostankom 3:33 minute končal na 29. mestu med 35 jadralci, ki nastopajo na OI. Skupno pa je Zelko, ki se mu tretja regata črta, po dveh dnevih jadranja na 23. mestu.



Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta v razredu 470, kjer sta v širšem krogu favoritinj za odličja, tekmovanja v Enošimi začeli v sredo dopoldne po slovenskem času.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: