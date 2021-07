Slovenski veteran zanesljivo preskočil prvo oviro

Slovenski namiznoteniški igralec Bojan Tokić, ki na svetovni lestvici drži 33. mesto, je uspešno odprl olimpijski turnir v Tokiu. V uvodnem nastopu je po vsega 25 minutah igre s 4:0 (7, 9, 5, 7) strl odpor Kanadčana Jeremyja Hazina (156.).



Še najbolj izenačen je bil drugi niz, v katerem je 21-letni Kanadčan vodil s 6:4, na deveti točki pa sta bila igralca poravnana, nakar je 19 let starejši Goričan po zaslugi večjih izkušenj in tudi s kančkom športne sreče v svojo korist odločil niz.



V uvodnem nizu je slovenski veteran, ki že četrtič tekmuje na olimpijskih igrah, hitro pobegnil na 8:3 in ga mirno pripeljal do konca. V tretjem je vodil celo z 10:3, v zadnjem pa je bil izid nazadnje izenačen pri rezultatu 6:6, nato pa je Tokić oddal le še točko.



V naslednjem krogu Tokića čaka obračun s 25-letnim Hrvatom Tomislavom Pucarjem, ki na svetovni lestvici zaseda 33. mesto in je tako uvrščen 33 mest pred dolgoletnim slovenskim reprezentantom. Jutri se bo v Tokiu predstavil tudi Darko Jorgić.

