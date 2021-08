Tekmo košarkarjev so spremljali tudi na delovnih mestih

Delodajalci omogočili ogled tekme

Slovenski navijači povsod podpirajo svoje športnike. Na fotografiji podpora Primožu Rogliču na prvi etapi Giro di Italia. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na Univerzi na Primorskem so zaposlenim omogočili skupni ogled polfinalne tekme OI v avli rektorata. V Luki Koper pa kljub nepretrganemu delu računajo, da se bodo zaposleni nekako znašli.Zaradi polfinalne tekme moškega košarkarskega turnirja na olimpijskih igrah v Tokiu se je življenje v Sloveniji ob 13. uri v veliki meri ustavilo. Kljub temu v marsikaterem podjetju delo teče naprej.Selektor slovenske izbrane vrsteje v zadnjih dneh sicer napol v šali pozval delodajalce, naj bodo prizanesljivi in omogočijo ogled tekme, poziv pa je očitno padel na plodna tla.Na Univerzi na Primorskem, kjer imajo skoraj 700 zaposlenih, so tako celo omogočili zaposlenim skupni ogled tekme v avli rektorata, so pojasnili za STA.V največjem delodajalcu v Obalni regiji, Luki Koper, imajo kontinuirano delo v treh izmenah in dela zato niso mogli prekiniti, čeprav kot sponzorji olimpijske reprezentance držijo pesti in računajo na medaljo, so navedli za STA.Čeprav uradni premor za časa tekme tako ni predviden, pa v Luki verjamejo, da se bodo zaposleni kljub temu »znašli«.