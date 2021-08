Tina Maze je uspešno svetovala nesrečnicama na vodi

Nekdanja slovenska smučarska šampionka Tina Maze tako kot mnogi slovenski navdušenci budno spremlja slovenske nastope na igrah v Tokiu. Ko je prebrala vest o nesrečnih kajakašicah Špeli Ponomarenko Janić in Anji Osterman, ki sta se v torek v polfinalu, potem ko sta bili povsem blizu uvrstitve v finale, pred ciljem prevrnili, jima je ponudila nasvet.



»Kakšna odpoved? Vso jezo in razočaranje nesti s seboj in 'raztrgati' vodo na naslednji tekmi!« se je odzvala na novinarsko vprašanje kajakašicama, ali morda razmišljata, da bi se v Tokiu odpovedali nastopu v enojcu. Med najboljšimi 30 kajakašicami olimpijskih iger v Tokiu sta bili namreč tudi obe Slovenki.

Obe sta se prebili v polfinale

Anja Osterman se je nato v polfinale uvrstila neposredno, s prvim mestom v kvalifikacijski skupini, Špela Ponomarenko Janić pa je bila v svoji skupini četrta, kar je bilo za neposredno uvrstitev premalo, je pa uspešno opravila popravni izpit v četrtfinalu. V njem je v svoji skupini zasedla drugo mesto. Polfinalne preizkušnje se bodo v četrtek začele ob 2.58.

