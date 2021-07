Alja Kozorog se bo poskušala kaj naučiti

Slovenski kanuistki Alji Kozorog se na olimpijskih igrah v Tokiu ni uspelo prebiti v boj za kolajne v slalomu na divjih vodah. V današnjem polfinalnem nastopu je imela po enem dotiku vratc med 18 tekmovalkami 12. dosežek in se tako ni prebila med deset finalistk.



»Zagotovo je prisotno malo razočaranja, saj sem po zelo dobrem zgornjem delu dobila občutek, da bi se lahko uvrstila v finale. Na žalost mi je v spodnjem delu zmanjkalo moči, posledica so bile napake in izguba časa,« je dejala Primorka, ki je šla na progo brez pritiska, a z nekaj strahu, saj je bila postavitev že na oko mnogo težja od tiste v kvalifikacijah.



Kot pravi sama, so za njo lepi dnevi. Svoje želje, ta je bila nastop v finalu, sicer ni izpolnila, je pa videla veliko dobrih stvari, na katerih bo gradila naprej: »Iz vsega tega se bom poskušala kaj naučiti in izkušnje prenesti v naslednje tekme.«



Le šestim tekmovalkam je uspelo progo v kajakaškem centru Kasai opraviti brez napake, Slovenka je dve kazenski sekundi prejela štiri vratca pred ciljem.





