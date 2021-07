ZDA se dopolnjujejo, prihaja trojica finalistov

Zvezdnika severnoameriške košarkarske lige NBA Khris Middleton in Jrue Holiday, ki sta se z Milwaukeejem nedavno veselila naslova prvaka lige, bosta odpotovala na olimpijske igre v Tokio, je danes potrdil njun klub. Ameriški reprezentanci naj bi se v Tokiu pridružil tudi Devin Booker iz poraženega finalista v boju za prvaka, Phoenixa.



Prvi favoriti za zmago, nasledniki sanjskega moštva 1992 iz Barcelone, bodo na olimpijskem turnirju nastopali v skupini A skupaj s Francijo, Iranom in Češko.



Ekipa ZDA bo prvo tekmo odigrala v nedeljo proti Franciji.



Na olimpijskem turnirju v košarki bodo prvič doslej nastopili tudi Slovenci, ki bodo igrali v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo.



Moški košarkarski turnir se bo v Tokiu začel v nedeljo, 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger, slovensko reprezentanco na čelu z zvezdnikom NBA Luko Dončićem pa prva tekma čaka 26. julija ob 6.40 po slovenskem času proti Argentini.

