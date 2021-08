Zverev: Ni več od tega, igre nujne, da ohranimo normalnost

Alexander Zverev meni, da tudi v tenisu ni nič večjega od olimpijskega zlata. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

71

minut je trajal moški finale, ženski 2 dve uri in pol

Novak Đoković je bil razočaran, ker je ostal brez kolajne. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Zmaga za Rogerja in Martino

Belinda Benčič je zmsgo posvetila rojakoma Rogerju Federerju in Martini Hingis. FOTO: Yara Nardi/Reuters

so začeli očitati, da ni igralec za velike tekme. Postavil jih je v zmoto, ko je v finalu teniškega turnirja v Tokiu v 79 minutah s 6:3 in 6:1 premagalter osvojil olimpijsko zlato kolajno za Nemčijo.Zverev pri 24 letih na največjih turnirjih še nima zmage. Na OP Avstralije in OP Francije je izpadel v polfinalu, na OP ZDA izgubil v finalu, v Wimbledonu je prišel do četrtega kola. Vse travme so izginile v teniškem parku Ariake, kjer je prišel, kot pravi, do največje zmage sploh.»Nič ni večje od tega,« je dejal igralec iz Hamburga, ki je po zadnji točki kot pokošen padel na tla. Postal je drugi Nemec s posamično zlato kolajno na OI poleta 1988.insta bila najboljša v dvojicah štiri leta pozneje.​Pred štadionom se je zbrala skupina ljudi in protestirala proti organizaciji OI. »Glasni so bili. Menim, da je ves svet vesel, ker igre so. V teh časih šport ni nekaj, kar je lepo imeti, ampak je nujen, da ostanemo normalni,« je povedal prvak.Na vprašanje, ali mu bo to odprlo pot do lovorike na turnirjih za veliki slam, je odgovoril: »Nočem govoriti o New Yorku. Ravno sem postal olimpijski prvak in to je največ, kar lahko narediš kot športnik za svojo državo.« Uspeh je toliko večji, ker je pred tem premagal št. 1Srbski zvezdnik je bil tragični junak turnirja. Želel je ponoviti dosežek Grafove in osvojiti zlati slam. Do polfinala mu je šlo vse kot po maslu in ni oddal niti niza, potem pa je prišel črni petek, v katerem je izgubil tako med posamezniki proti Zverevu kot med mešanimi dvojicami zV soboto je bil nato od njega v dvoboju za bron boljši, Nole pa tako razrvan, da je razbijal loparje. Nato se je odpovedal bronu med dvojicami in razočarano zapustil Japonsko. Zdaj bo želel vse skupaj pozabiti in se pripraviti za OP ZDA, kjer bi mu lahko uspel koledarski slam. »Žal mi je, da nisem osvojil kolajne za svojo državo, na koncu preprosto nisem bil dovolj dober,« je povedal Đoković in dodal, da računa na zlato čez tri leta v Parizu.Pri ženskah je bil razplet še bolj presenetljiv. Potem ko so kot domine izpadale favoritinje zinna čelu, se je največjega uspeha veselila Švicarka slovaških korenin, ki je v maratonskem finalu po dveh urah in pol ugnalas 7:5, 2:6 in 6:3. Naslov je posvetila rojakomain, ki nikdar nista osvojila zlata med posamezniki.»Menim, da mi je to uspelo za njiju. Toliko sta storila za švicarski tenis, kaj takšnega meni verjetno nikdar ne bo uspelo,« se je legendam poklonila 24-letnica, ki pa ni bila uspešna v finalu ženskih dvojic z. Boljši sta bili zmagovalki OP ZDAinter ubranili češko čast.