Ahonen je imel že na konici jezika, da bi se opravičil slovitemu Nemcu

Rekorder po številu osvojenih lovorik na novoletni turneji je finski šampion Janne Ahonen, ki je kar petkrat osvojil zlatega orla (v sezonah 1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06 in 2007/08). Pred kratkim je minilo natanko 30 let od njegove krstne zmage v svetovnem pokalu, ki jo je 19. decembra 1993 slavil v Engelbergu (pred Švicarjem Sylvainom Freiholzem in Norvežanom Bjørnom Myrbakknom).

»Med slovesno podelitvijo mi je bilo sila neprijetno. Spremljal me je občutek, kot da sem pokvaril tekmo,« se je pred dnevi spominjal 46-letni Finec, ki je priznal, da mu je bilo na vrhu zmagovalnega odra tudi nerodno. »Ko sem stal na najvišji stopnici, sem bil ponižen. Bilo me je, kako naj se izrazim, tudi malo sram, ko sem videl, da so za menoj ostali tudi takšni asi, kot je Jens Weissflog,« je priznal Ahonen.

V svetovnem pokalu je Janne Ahonen nanizal kar 36 zmag. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Imel sem že na konici jezika, da bi se jim opravičil: 'Oprostite, ne bo se več ponovilo.',« je občutke, ki so ga spremljali po premierni zmagi med svetovno elito, podoživel legendarni Finec, ki je v nadaljevanju blesteče športne poti še velikokrat ukradel šov tekmecem. V svetovnem pokalu je, denimo, nanizal rekordnih 108 uvrstitev na oder za najboljše smučarske skakalce, od tega kar 36 zmag.