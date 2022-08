Aksel Lund Svindal se dokazuje v novem športu

V dirkanju se vse pogosteje dokazuje še en nekdanji smučarski as. Potem ko se je letos udeležil že štirih dirk v skandinavskem prvenstvu serije Porsche Sprint Challenge, v katerem je že ob ognjenem krstu slavil zmago, se bo Aksel Lund Svindal konec tedna v Hellu prvič odpeljal tudi na štart preizkušnje v relikrosu.

»Dirkače v relikrosu izjemno spuštujem, saj gre za (moto)šport, v katerem je veliko akcije. Na Norveškem ima veliko privržencev, v zadnjem obdobju pa je ljubiteljev iz dneva v dan več tudi zaradi električnih dirkalnikov, ki so pri nas zelo priljubljeni. Ko sem enega nedavno preizkusil na testiranju v Španiji, sem nadvse užival v vožnji, saj je resnično hiter. Bilo je zelo dobro, pravzaprav noro!« je z iskro v očeh pripovedoval Svindal, ki je v seštevku skandinavskega prvenstva serije Porsche Sprint Challenge ta čas na skupnem petem mestu.

Zdaj se bo torej prvič preizkusil še v relikrosu v razredu RX2e pod okriljem Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA). »V tej seriji sem popoln amater in čisti začetnik, vendar pa se dirke že izjemno veselim. Kot velik zagovornik novosti in trajnostnega razvoja me zelo zanima, kaj bo prinesla prihodnost,« je še dejal 39-letni Norvežan, dobitnik dveh velikih kristalnih globusov (2007 in 2009) ter zmagovalec 36 tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju. V svoji bogati vitrini ima še štiri kolajne z olimpijskih iger in devet s svetovnih prvenstev.