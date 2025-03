Anže Kopitar in soigralci zmagali na nogometni način (VIDEO)

Hokejisti Los Angeles Kings so v rednem delu severnoameriške lige NHL prišli do zmage po podaljšku proti Nashvillu. Edini gol na tekmi je po dobrih treh minutah dodatnega časa dosegel Quinton Byfield. Kapetana kraljev Slovenca Anžeta Kopitarja ni bilo med podajalci.

Moštvo iz Los Angelesa je po 36. zmagi v sezoni in peti v nizu napredovalo na peto mesto zahodne konference. Dve točki pred kralji, ki so zbrali 81 točk, je Colorado, točko za njim pa Edmonton. Na vrhu pacifiške divizije je še naprej Vegas s 86 točkami. Eno je osvojil ob porazu s 3:4 proti Buffalu po kazenskih strelih.

Izenačen obračun v Los Angelesu gledalcem v dvorani Crypto.com ni prinesel veliko razburjenja, saj v rednem delu golov ni bilo. Edinega na tekmi je po lepi podaji Adriana Kempeja dosegel Byfield. Slednji je zadel še na šesti zaporedni tekmi. Kopitar je v 19:20 minute na ledu ostal brez točke, dobil pa je 69 odstotkov sodniških metov.

Izkazala sta se predvsem vratarja, ki sta v 60 minutah zaklenila vrata. Darcy Kuemper je ustavil vseh 24 strelov tekmecev, Justus Annunen pa je dvoboj končal z 20 obrambami.

»Lahko vam povem, da je dober hokejist, ki postaja še boljši,« je o Byfieldu dejal trener Jim Hiller ter dodal: »Mislim, da dela razliko za našo ekipo že dlje časa. Quinton je dosegel tretji zmagoviti gol v podaljških, hitrost je pomembna v tem delu igre, saj je več prostora na ledu. In ne glede na minute, ki jih dobi Byfield, se nikoli ne ustavi.

Anže Kopitar (11) in Filip Forsberg (9) med podaljškom zadnje tekme. FOTO: Jessica Alcheh/Reuters

»Morali smo biti zbrani, nismo smeli postati frustrirani. Poskušali smo, priložnosti so bile. Veliko strelov so nam blokirali, veliko smo zgrešili in na semaforju bi bilo lahko pet, šest golov. Seveda ta občutek ni najboljši, ampak morali smo se osredotočiti na vsako naslednjo priložnost,« je o zgrešenih priložnostih v napadalnem delu dejal Hiller.

Naslednjo tekmo bodo kralji odigrali v gosteh proti Minnesoti, in sicer v noči s ponedeljka na torek.