Los Angeles Kings niz domačih tekem začel z zmago

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL v domači dvorani visoko, s 4:1 premagali New York Islanders. Kapetan kraljev Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem zadetku domače ekipe. Za kralje je bila to še tretja zaporedna zmaga, s katero so se Edmontonu na drugem mestu pacifiške skupine s tekmo manj približali na točko zaostanka.

Kopitar je to sezono odigral vseh 63 tekem za losangeleško moštvo, z današnjo 36. podajo v sezoni je točkovni zbir povečal na 52 (16 golov in 36 podaj).

Slovenski as je podal pri prvem golu na tekmi, ko je za prednost domačih zadel Vladislav Gavrikov. V drugi tretjini sta bila uspešna Phillip Danault in Quinton Byfield, za piko na i pa je z zadetkom v prazno mrežo poskrbel Drew Doughty.

Vratar Darcy Kuemper je za svojo 20. zmago v sezoni zbral 33 obramb.

Do konca redne sezone kralje čaka še 19 tekem. Na vrhu pacifiške skupine ostajajo Vegas Golden Knights (83 točk), drugi so Edmonton Oilers (78), ki imajo tekmo več, za vrat pa jim dihajo LA Kings (77).

Naslednja tekma, druga od treh na domačem ledu, LA Kings čaka v četrtek, ko v goste pridejo Washington Capitals.